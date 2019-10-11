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Сказали “наступним літаком” повернутися до Києва: екс-посол США Йованович про звільнення

Палата представників Конгресу США у справі щодо імпічменту Дональда Трампа викликала для дачі свідчень Вільяма Тейлора та провела розмову з колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Сказали “наступним літаком” повернутися до Києва: екс-посол США Йованович про звільнення

Палата Представників Конгресу США викликала для дачі свідчень тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Конгресмени хочуть заслухати його свідчення у рамках розслідувань щодо імпічменту Дональда Трампа.

Поки конкретної дати свідчень не призначили.

Також конгресмени заслухали колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Вона за закритими дверима розповіла про обставини свого звільнення з посади.

– Після того, як на початку березня Держдепартамент попросив мене продовжити мій термін до 2020 року, наприкінці квітня мені несподівано наказали повернутися до Вашингтона з України “наступним літаком”, – повідомила вона.

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Йованович розповіла, що їй було важко повірити, що її усунули з посади посла США на основі “безпідставних та хибних звинувачень людей із очевидно сумнівними мотивами”.

Вона назвала фікцією звинувачення на її адресу в тому, що вона була нелояльною до Трампа.

До речі, колишній віце-президент США Джо Байден закликав Конгрес оголосити імпічмент президенту країни Дональду Трампу.

Джерело: Голос України

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