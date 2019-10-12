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Туреччина заявила про захоплення міста у Сирії – реакція ПАРЄ та протести у Парижі

Туреччина заявила, що сирійське місто Рас-ель-Айн взято під контроль у рамках військової операції Джерело миру.

Туреччина заявила про захоплення міста у Сирії – реакція ПАРЄ та протести у Парижі

Міністерство національної оборони Туреччини заявило про захоплення міста на північному сході Сирії Рас-ель-Айн.

Проте турецькі ЗМІ Al Jazeera та Al Arabia повідомляють, що Сирійські демократичні сили спростовують цю інформацію, а місто досі чинить опір.

У свою чергу, уряд Німеччини зупиняє постачання озброєнь до Туреччини через військову операцію.

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Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паскьє закликала Туреччину припинити військову операцію на півночі Сирії.

– Я очікую, що всі держави-члени Ради Європи будуть поважати цю позицію і діяти відповідально. Водночас я закликаю Туреччину покласти край військовій операції, яка вже призвела до серйозних гуманітарних наслідків і становить реальну небезпеку порушення міжнародних стандартів захисту прав людини, – зазначила Ліліан Морі Паскьє.

У Парижі (Франція) пройшла акція проти військової операції Туреччини. Учасники мітингу, серед яких курди, які живуть у Франції, зібралися на площі Республіки.

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня. Через це війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.

Раніше у НАТО закликали Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.

Джерело: Al JazeeraAl Arabia, Bild am Sonntag

Фото: Getty Images

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