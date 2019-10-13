Туреччина може відкрити кордон з Євросоюзом для сирійських біженців на фоні невдоволення Брюсселя початком військової операції на півночі Сирії.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив, що Анкара не задоволена реакцією Європейського союзу на військову операцію в Сирії, яка, як стверджують в Туреччині, проводиться з метою створення безпечної зони для сирійських біженців.

Йдеться про рішення Франції та Німеччини припинити постачання зброї Анкарі, а також можливе введення збройного ембарго Євросоюзом.

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Він додав, що можливість відкриття кордону для біженців з Сирії не є погрозою чи блефом, а просто відповідь Анкари на позицію Євросоюзу.

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня. Через це війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.

Раніше у НАТО закликали Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.