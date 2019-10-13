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Туреччина може відкрити кордон з ЄС для сирійських біженців

Туреччина може відкрити кордон з Євросоюзом для сирійських біженців на фоні невдоволення Брюсселя початком військової операції на півночі Сирії.

Туреччина може відкрити кордон з ЄС для сирійських біженців

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив, що Анкара не задоволена реакцією Європейського союзу на військову операцію в Сирії, яка, як стверджують в Туреччині, проводиться з метою створення безпечної зони для сирійських біженців.

Йдеться про рішення Франції та Німеччини припинити постачання зброї Анкарі, а також можливе введення збройного ембарго Євросоюзом.

ЧитайтеВійська Туреччини продовжують пробивати коридор вглиб Сирії

Він додав, що можливість відкриття кордону для біженців з Сирії не є погрозою чи блефом, а просто відповідь Анкари на позицію Євросоюзу.

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня. Через це війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.

Раніше у НАТО закликали Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.

Джерело: Deutsche Welle

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