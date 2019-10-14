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Названо лауреатів Нобелівської премії з економіки

Нобелівську премію з економіки отримали Абхіджіт Банерджі, Естер Дюфло і Майкл Кремер за експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю.

Названо лауреатів Нобелівської премії з економіки

Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали Абхіджіт Банерджі, Естер Дюфло і Майкл Кремер.

Науковці є економістами з Франції, Індії та США.

BREAKING NEWS:
The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.

Читайте: Названо лауреатів Нобелівської премії з літератури

До слова, офіційно нагорода називається Премія пам’яті Нобеля з економіки. Її заснував держбанк Швеції у 1968 році.

Відтоді він щорічно відраховує Нобелівському фонду суму, яка дорівнює розміру грошової нагороди премії.

Нагадаємо, раніше Нобелівську премію миру 2019 присудили прем’єру Ефіопії.

Фото: Dreamstime

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