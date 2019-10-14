Європейський Союз продовжив санкції щодо застосування і поширення хімічної зброї.

Рада ЄС продовжила до 16 жовтня 2020 року санкції, які стосуються осіб і організацій, які відповідальні за розробку і використання хімічної зброї.

Вони були введені, зокрема, через отруєння Скрипалів у Солсбері.

Санкції містять заборону на поїздки в ЄС і заморожування активів осіб, а також заморожування активів підприємств.

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Наразі санкції застосовують до дев’яти осіб – п’ятеро пов’язані з сирійським режимом і четверо причетні до нападу в Солсбері.

Під санкціями також перебуває організація Центр наукових студій та досліджень – основний орган сирійського режиму з розробки хімічної зброї.

Раніше Факти ICTV писали про те, що жертва отруєння у Солсбері подасть в суд на РФ.