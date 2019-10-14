Європейський Союз продовжив санкції щодо застосування і поширення хімічної зброї.
Рада ЄС продовжила до 16 жовтня 2020 року санкції, які стосуються осіб і організацій, які відповідальні за розробку і використання хімічної зброї.
Вони були введені, зокрема, через отруєння Скрипалів у Солсбері.
Санкції містять заборону на поїздки в ЄС і заморожування активів осіб, а також заморожування активів підприємств.
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Наразі санкції застосовують до дев’яти осіб – п’ятеро пов’язані з сирійським режимом і четверо причетні до нападу в Солсбері.
Під санкціями також перебуває організація Центр наукових студій та досліджень – основний орган сирійського режиму з розробки хімічної зброї.
Раніше Факти ICTV писали про те, що жертва отруєння у Солсбері подасть в суд на РФ.