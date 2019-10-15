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Факти / Світ

Планували виступити в ООН: США не видали візи російським дипломатам

США відмовилися видавати візи російським дипломатам, які планували виступити на Генеральній асамблеї ООН.

Планували виступити в ООН: США не видали візи російським дипломатам

Російські ЗМІ пишуть, що США відмовилися видавати візи російським дипломатам, які повинні були виступити на ГА ООН.

Заступник постійного представника Росії в ООН Геннадій Кузьмін розповів, що російська делегація не отримала 18 віз.

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– За цей тиждень жодної візи видано не було, – заявив Кузьмін.

Зокрема, у візі було відмовлено перекладачеві, який повинен був переводити виступи російської делегації на англійську мову.

Раніше Факти ICTV писали, що український режисер Олег Сенцов розповів моніторинговій місії ООН про своє ув’язнення в Росії.

Фото: Dreamstime

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