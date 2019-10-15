США відмовилися видавати візи російським дипломатам, які планували виступити на Генеральній асамблеї ООН.

Російські ЗМІ пишуть, що США відмовилися видавати візи російським дипломатам, які повинні були виступити на ГА ООН.

Заступник постійного представника Росії в ООН Геннадій Кузьмін розповів, що російська делегація не отримала 18 віз.

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– За цей тиждень жодної візи видано не було, – заявив Кузьмін.

Зокрема, у візі було відмовлено перекладачеві, який повинен був переводити виступи російської делегації на англійську мову.

Раніше Факти ICTV писали, що український режисер Олег Сенцов розповів моніторинговій місії ООН про своє ув’язнення в Росії.