У ЗМІ Північної Кореї назвали вагомою подією поїздку на коні лідера країни Кім Чен Ина.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин верхи на коні піднявся на вершину гори Пектусам.

Державне новинне агентство KCNA описало це як подію вагомого значення в історії Корейської революції.

Вони вважають, що невдовзі Кім Чен Ин вразить світ дивом.

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Подорож лідера Північної Кореї на гору також ознаменувала перший снігопад, який глибоко шанується культурою країни і є священним символом її народу.

#kim Jong Un , Vorsitzender der Arbeiterpartei Koreas, Vorsitzender der Kommission für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der Streitkräfte der DVRK,bestieg den Berg Paektu mit einem weißen Pferd durch den ersten Schnee von Mt Paektu. pic.twitter.com/Jxkwu2OcNg — Jaxoz (@Jaxoz2) October 16, 2019

До слова, у США заявили, що не вважають провалом переговори з Північною Кореєю щодо денуклеаризації.