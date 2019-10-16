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Факти / Світ

Кім Чен Ин піднявся на гору на коні

У ЗМІ Північної Кореї назвали вагомою подією поїздку на коні лідера країни Кім Чен Ина.

Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин верхи на коні піднявся на вершину гори Пектусам.

Державне новинне агентство KCNA описало це як подію вагомого значення в історії Корейської революції.

Вони вважають, що невдовзі Кім Чен Ин вразить світ дивом.

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Подорож лідера Північної Кореї на гору також ознаменувала перший снігопад, який глибоко шанується культурою країни і є священним символом її народу.

До слова, у США заявили, що не вважають провалом переговори з Північною Кореєю щодо денуклеаризації.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Getty Images

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