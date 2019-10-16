Житель Великої Британії сім років тому став жінкою. Однак через деякий час він передумав і знову хоче бути чоловіком.

60-річний британець Пітер Бенджамін сім років тому видалив чоловічі статеві органи, після того як йому діагностували гендерну дисфорію.

Зміна статі призвела до панічних атак і зловживання алкоголем.

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Також йому не вдалося знайти друзів серед жінок, після зміни статі. Британець навіть боявся виходити в магазин, думаючи, що на нього хтось нападе.

Через сім років британець знову вирішив стати чоловіком, викинувши сім мішків жіночих речей, перук і косметики.

Варто зазначити, що рішення змінити стать Пітер ухвалив після третього невдалого шлюбу.

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