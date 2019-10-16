У Конгресі США вирішили не проводити невідкладне голосування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що голосування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа відкладається.

– Немає жодних вимог про те, щоб невідкладно проводити голосування, тому зараз ми його проводити не будемо, – пояснила Пелосі.

За її словами, для Демократичної партії імпічмент президента є дуже важливим питанням, в якому хочуть повністю розібратися і знайти правду.

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У США практично зрівнялася кількість людей, які підтримують імпічмент і тих, хто виступає проти.

До слова, 10 жовтня екс-віце-президент США Джо Байден підтримав ідею оголошення імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Джерело: Fox News