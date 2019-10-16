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У США відклали голосування за імпічмент Трампа

У Конгресі США вирішили не проводити невідкладне голосування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що голосування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа відкладається.

– Немає жодних вимог про те, щоб невідкладно проводити голосування, тому зараз ми його проводити не будемо, – пояснила Пелосі.

За її словами, для Демократичної партії імпічмент президента є дуже важливим питанням, в якому хочуть повністю розібратися і знайти правду.

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У США практично зрівнялася кількість людей, які підтримують імпічмент і тих, хто виступає проти.

До слова, 10 жовтня екс-віце-президент США Джо Байден підтримав ідею оголошення імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Джерело: Fox News

Фото: Dreamstime

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