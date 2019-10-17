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Не будь дурнем: Трамп звернувся до Ердогана

Президент США Дональд Трамп написав лист президенту Туреччини Реджепу Ердогану, в якому закликав зупинити вторгнення до Сирії.

Не будь дурнем: Трамп звернувся до Ердогана

Дональд Трамп написав президенту Туреччини дуже потужного листа з попередженням.

– Давайте розробимо гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за вбивство тисяч людей, а я не хочу нести відповідальність за руйнування турецької економіки, – пише американський президент.

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Трамп зазначає, що наполегливо працював, аби вирішити проблеми Туреччини.

– Не руйнуйте мир. Ви можете укласти відмінну угоду. Командувач курдських Сил демократичної Сирії готовий вести з вами переговори і йти на поступки, які вони ніколи б не зробили в минулому, – продовжив Трамп.

Президент США наголосив, що історія буде прихильно ставитися до Ердогана, якщо він зробить правильний та гуманний вчинок.

– Не будь крутим хлопцем. Не будь дурнем! Я подзвоню тобі пізніше, – написав Трамп.

Нагадаємо, через військову операцію в Сирії Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ухвалило рішення про введення санкцій проти Туреччини.

Джерело: NYT

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