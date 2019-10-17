Apple, Amazon, Microsoft і Google залишилися найдорожчими брендами в світі.
Вартість найдорожчих брендів у світі продовжує зростати, незважаючи на увагу до них антимонопольних комітетів.
У четвірці дорогих брендів за версією компанії маркетингових досліджень Interbrand залишаються Apple, Amazon, Microsoft і Google.
На першому місці опинився Apple, який оцінюють у $234 млрд.
Друге місце у бренду Google вартістю $167,6 млрд.
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Третє місце за Amazon, вартістю $125,3 млрд, а на четвертому місці Microsoft – $109 млрд.
Через скандали навколо Facebook, ціна його бренду знизилася до $40 млрд, через що він впав на 14 місце.
До слова, у Facebook планують прибрати лічильник лайків для того, щоб запобігти розвитку психічних захворювань у користувачів.