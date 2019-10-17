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Рейтинг найдорожчих брендів світу 2019: четвірка лідерів не змінилася

Apple, Amazon, Microsoft і Google залишилися найдорожчими брендами в світі.

Apple

Вартість найдорожчих брендів у світі продовжує зростати, незважаючи на увагу до них антимонопольних комітетів.

У четвірці дорогих брендів за версією компанії маркетингових досліджень Interbrand залишаються Apple, Amazon, Microsoft і Google.

На першому місці опинився Apple, який оцінюють у $234 млрд.

Друге місце у бренду Google вартістю $167,6 млрд.

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Третє місце за Amazon, вартістю $125,3 млрд, а на четвертому місці Microsoft – $109 млрд.

Через скандали навколо Facebook, ціна його бренду знизилася до $40 млрд, через що він впав на 14 місце.

До слова, у Facebook планують прибрати лічильник лайків для того, щоб запобігти розвитку психічних захворювань у користувачів.

Джерело: Deutsche Welle

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