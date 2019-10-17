Росія планує видавати громадянство жителям України та Білорусі без проходження співбесіди на знання російської мови.

У Росії можуть внести зміни до статті Конституції про отримання громадянства.

Проект закону передбачає визнання уродженців України та Білорусі, які вільно володіють російською мовою, носіями мови без проходження співбесіди в разі звернення за отриманням громадянства Росії.

Це правило діятиме, якщо громадяни особисто подаватимуть заяву про визнання їх носіями російської мови і за наявності підстав.

Порядок подання заяв визначатиме Міністерство внутрішніх справ РФ.

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До слова, наразі, згідно з Конституцією РФ, іноземні громадяни або особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови, зокрема, за результатами співбесіди.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський спростив отримання громадянства України для іноземців.