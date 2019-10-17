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РФ планує надавати громадянство уродженцям України та Білорусі без співбесіди на знання мови

Росія планує видавати громадянство жителям України та Білорусі без проходження співбесіди на знання російської мови.

паспорт Росії

У Росії можуть внести зміни до статті Конституції про отримання громадянства.

Проект закону передбачає визнання уродженців України та Білорусі, які вільно володіють російською мовою, носіями мови без проходження співбесіди в разі звернення за отриманням громадянства Росії.

Це правило діятиме, якщо громадяни особисто подаватимуть заяву про визнання їх носіями російської мови і за наявності підстав.

Порядок подання заяв визначатиме Міністерство внутрішніх справ РФ.

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До слова, наразі, згідно з Конституцією РФ,  іноземні громадяни або особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови, зокрема, за результатами співбесіди.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський спростив отримання громадянства України для іноземців.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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