Рівень самотності серед німців від 45 до 84 років збільшився на 15%. У зв’язку з цим у Християнсько-демократичної партії вважають, що в Берліні терміново потрібен “офіцер-одинак”, який буде боротися з цією проблемою.

У Німеччині від самотності найбільше страждають люди похилого віку, бідні та хронічно хворі, а у кожній другій берлінській квартирі живе тільки одна людина.

– Тільки з волонтерами неможливо вирішити постійно зростаючу проблему в великому місті, – вважає депутат від ХДС Еміне Демірбюкен-Вегнер.

На її думку, в Берліні необхідно ввести посаду уповноваженого у боротьбі з самотністю.

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Політик сказала, що на ці цілі необхідно приблизно 100 тис. євро в рік.

До речі, психологи впевнені, що самотні люди частіше страждають від ожиріння і хвороб серця, ніж ті, у кого є відносини

Джерело: BZ