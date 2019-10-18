Влада Нью-Йорку вирішили ліквідувати найбільшу у світі в’язницю Райкерс.
В американському штаті Нью-Йорк влада ухвалила рішення закрити найбільшу у світі виправну колонію на острові Райкерс.
Тюремний комплекс розрахований на 10 тис. ув’язнених.
Місцева влада ухвалила план вартістю понад $8,7 млрд, який передбачає закриття в’язниці до 2026 року. На її заміну будуть побудовані чотири виправних установи меншого розміру.
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Нові в’язниці розташуються в нью-йоркських районах Бруклін, Квінс, Бронкс і Манхеттен.
Замість Райкерс створять 4 менші тюрми, які розмістять у різних районах
До слова, Факти ICTV розповідали про втечу в’язнів з колонії в Одесі.
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