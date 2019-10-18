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Зірка Playboy Ава Карабатич має намір стати президентом Хорватії

Колишня модель Playboy Ава Карабатич збирається балотуватися на пост президента Хорватії.

Ава Карабатич

Ава Карабатич має намір балотуватися на виборах президента Хорватії, які пройдуть у 2020 році.

31-річна модель хоче відкрити кордони Хорватії для мігрантів, легалізувати марихуану і забезпечити жінок доступною і якісною пластичною хірургією.

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– Я більше не можу дивитися, як погані речі відбуваються в моїй країні. Всі сліпі, хоча немає проблем із зором, молоді люди виїжджають з країни, народжуваність падає, — сказала вона.

За словами Карабатич, участь у виборах стала для неї спонтанним кроком, оскільки політика не сильно цікавила і особливих амбіцій у цій сфері у неї не було.

 

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Публикация от Ava Karabatić (@ava_karabatic_official)

Раніше модель Ірина Іванова запропонувала себе президенту Дональду Трампу в якості “найкращого варіанту на посаду посла в Росію”.

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