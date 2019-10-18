Колишня модель Playboy Ава Карабатич збирається балотуватися на пост президента Хорватії.
Ава Карабатич має намір балотуватися на виборах президента Хорватії, які пройдуть у 2020 році.
31-річна модель хоче відкрити кордони Хорватії для мігрантів, легалізувати марихуану і забезпечити жінок доступною і якісною пластичною хірургією.
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– Я більше не можу дивитися, як погані речі відбуваються в моїй країні. Всі сліпі, хоча немає проблем із зором, молоді люди виїжджають з країни, народжуваність падає, — сказала вона.
За словами Карабатич, участь у виборах стала для неї спонтанним кроком, оскільки політика не сильно цікавила і особливих амбіцій у цій сфері у неї не було.
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Раніше модель Ірина Іванова запропонувала себе президенту Дональду Трампу в якості “найкращого варіанту на посаду посла в Росію”.