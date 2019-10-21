Туреччина оголосила війну курдським терористам і відправила свої війська на територію Сирії. Назвали турецькі війська свою операцію – Джерелом миру. Весь північ Сирії охопили вуличні бої, авіабомбардування та артилерійські залпи.

Кілька років курди і турки вели мирні переговори, щоб не допустити збройних сутичок, та раптом президент Туреччини Реджеп Ердоган їх перервав.

На думку спеціалістів по близькому Сходу загроза від курдів здебільшого надумана, турецька влада скористалась зовнішнім ворогом для піару перед виборами.

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Напад Туреччини був би неможливий якби не відступ з регіону американських військових. Але напередодні вони за наказом Трампа покинули свої позиції.

Палата представників американського Конгресу, включно із республіканцями засудила виведення військ з Сирії.

Трампу, над яким і без того нависла загроза імпічменту, довелось швидко реагувати. Він наклав санкції на кількох турецьких чиновників, обмежив торгівлю та оборонну співпрацю.

Відносини між союзниками по НАТО настільки погіршились, що Америка роздумує над тим щоб прибрати з території Туреччини тактичну ядерну зброю.

Європейські країни теж стали запроваджувати санкції проти Туреччини. Міністри фінансів ЄС зобов’язались накласти ембарго на постачання військової техніки. А УЄФА планує відібрати у Стамбула фінал Ліги чемпіонів-2020.

Та в Ердогана є козир у переговорах з Європою, він обіцяє відкрити ворота для біженців в ЄС, якщо ті розцінять турецьку військову операцію як вторгнення. У разі ж успішної операції проти курдів Ердоган пообіцяв навпаки відселити біженців на їхні території.

Днями в мережі з’явилось відео від російських пропагандистів із Сирії. Російські солдати займають позиції американців, що відступили із півночі країни.

Росіяни разом із союзними військами Башара Асада зайняли найбільші міста в регіоні. Курди, за відсутності союзників, практично здались на милість, як вони вважають, меншому злу.

Але якщо Росія і Асад заступились за курдів, то Москва автоматично вступає в конфлікт з Анкарою. На думку близькосхідного оглядача Юрія Мацарського Путін ймовірно шантажуватиме Ердогана заради досягнення політичних цілей.

Путіну вже вдалось вбити клин між Заходом і Туреччиною. Саме Москва прийшла на допомогу Анкарі. Коли американці відмовились їм постачати ракети Patriot росіяни продали туркам комплекси С-300.

Напередодні Туреччина до того ж потрапила у дипломатичний скандал. Вони прийняли парламентську делегацію з Росії, а у її складі були депутати від окупованого Криму – Наталя Поклонська і Руслан Бальбек.

Ердоган потиснув їм руки, а фото цього інциденту розлетілось мережею. Через це українське МЗС направило ноту турецькому.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв каже, що росіяни просто підставили Ердогана, який насправді не знав із ким вітається. Він попросив турків, якщо це повториться арештувати представників окупаційної влади.

Утім Мустафа Джемілєв визнає, що Туреччина, хоч і не визнає окупації Криму, але має надто тісні стосунки з Росією.

Нагадаємо, американські винищувачі завдали удару по своїй колишній базі в Сирії, де зберігалися боєприпаси та військове спорядження.