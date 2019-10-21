Чеською Службою безпеки та інформації (BIS) у співробітництві з Національним центром боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) виявлено і ліквідовано розвідувальну мережу, яка створювалася у Чехії російською ФСБ.

Голова Служби безпеки і інформації Чехії Міхал Куделка розповів про викриття у країні створеної російською ФСБ агентурної мережі.

За його словами, мережа фінансувалася з Росії за посередництва російського посольства і мала на меті атакувати Чехію та її міжнародних партнерів.

– Мережа була повністю зруйнована і знищена завдяки відмінній роботі Національного штабу по боротьбі з організованою злочинністю. Розслідування триває. Ми запобігли цій діяльності в Чехії, яка була частиною довшого ланцюга, який росіяни використовували і готували для використання в інших європейських країнах, – сказав Куделка.

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Куделка також заявив депутатам, що він і його відомство сприймають розвідувальну діяльність Росії і Китаю, як найсерйознішу загрозу для Чехії в довгостроковій перспективі.

До слова, група російських хакерів під назвою Turla проникла до системи іранських кіберзлочинців OilRig, щоб шпигувати за країнами Близького Сходу.

Джерело: iRozhlas