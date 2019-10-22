39-й президент США Джиммі Картер потрапив до лікарні з переломом таза.
Джиммі Картер, який займав посаду президента США у 1977-1981 роках, впав у себе вдома і зламав таз, через що його довелося госпіталізувати до медичного центру Phoebe Sumter.
Наразі Картер проходить лікування, медики спостерігають за станом його здоров’я.
39-й президент США перебуває у хорошому настрої і хоче якнайшвидше одужати і повернутися додому.
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Джиммі Картер вважається одним з головних довгожителів серед усіх президентів США.
До слова, актор Сергій Жигунов розповів, з чим могла бути пов’язана виписка Анастасії Заворотнюк з лікарні.
Джерело: The Carter Center
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