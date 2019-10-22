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Джонсон готовий відкликати законопроект про Brexit – умова

Якщо парламент Великої Британії не визначиться з графіком розгляду законопроекту про Brexit, то його відкличуть.

Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв відкликати проект закону про Brexit у тому випадку, якщо парламент країни не проголосує за графік розгляду відповідного проекту закону.

Якщо ж його законопроект щодо виходу Великої Британії з ЄС не підтримають, також буде призначено загальні вибори в країні.

Наразі планується, що голосування за законопроект про Brexit відбудеться 24 жовтня.

Читайте: Парламент Великої Британії ухвалив поправку про відстрочку Brexit

– Якщо парламент не дозволить Brexit відбутися й вирішить відкласти все до січня або довше, законопроєкт доведеться відкликати, – сказав Джонсон.

До слова, у Євросоюзі готові до того, щоб надати відстрочку Brexit до лютого 2020 року.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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