Єврокомісія рекомендувала прийняти в Шенгенську зону Хорватію, яка вже шість років є членом ЄС.

Хорватія, яка стала членом Євросоюзу ще в липні 2013 року, отримала зелене світло від Єврокомісії на приєднання до Шенгену.

У ЄК вважають, що ця балканська країна вжила необхідних заходів для повного застосування шенгенських правил та стандартів.

– Я вдячний Хорватії за її зусилля і наполегливість у виконанні всіх необхідних умов для приєднання до Шенгену. Ось чому я вірю, що держави-члени зроблять правильні кроки для того, щоб Хорватія незабаром стала повноправним членом Шенгенської зони, – заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Остаточне рішення – за Еврорадою.

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Наразі до Шенгенської зони входять 26 держав ЄС.

До речі, з 2017 року українці можуть без віз подорожувати Шенгенською зоною протягом не більше 90 діб у 180-денний період.

Джерело: European Commission