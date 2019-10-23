Близько 60% всіх банків світу руйнують свою вартість і їх може чекати крах, якщо вони не переосмислять свої бізнес-моделі.

Міжнародна консалтингова компанія McKinsey опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що для банків усього світу почалася остання фаза економічного циклу.

За інформацією компанії, сповільнюється зростання обсягів кредитування і виручки. Разом з тим понад 60% світових банків займаються тим, що руйнують свою вартість.

– Ймовірно, це останній піт-стоп у цьому циклі для банків, щоб швидко переосмислити свої бізнес-моделі. Винахідливі, ймовірно, стануть лідерами в наступному циклі. Інші ризикують залишитися виносками на полях історії, – йдеться у доповіді.

Читайте: Зеленський підписав закон, який зобов’язує банки показувати реальні ставки за кредитами

Також приблизно у 35% банків є проблеми з роботою і недосконалістю бізнес моделей, через що їм потрібно провести успішну трансформацію, інакше вони ризикують бути проданими сильнішим конкурентам щоб продовжити існування.

McKinsey закликає банки планувати великі злиття і розвивати нові технології. Це дозволить збільшити резерви капіталу і підвищити прибутковість.

До слова, президент Володимир Зеленський провів нараду, під час якої говорили про банківське кредитування.