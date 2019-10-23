PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Більше 60% світових банків можуть зазнати краху – McKinsey

Близько 60% всіх банків світу руйнують свою вартість і їх може чекати крах, якщо вони не переосмислять свої бізнес-моделі.

Банк

Міжнародна консалтингова компанія McKinsey опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що для банків усього світу почалася остання фаза економічного циклу.

За інформацією компанії, сповільнюється зростання обсягів кредитування і виручки. Разом з тим понад 60% світових банків займаються тим, що руйнують свою вартість.

– Ймовірно, це останній піт-стоп у цьому циклі для банків, щоб швидко переосмислити свої бізнес-моделі. Винахідливі, ймовірно, стануть лідерами в наступному циклі. Інші ризикують залишитися виносками на полях історії, – йдеться у доповіді.

Читайте: Зеленський підписав закон, який зобов’язує банки показувати реальні ставки за кредитами

Також приблизно у 35% банків є проблеми з роботою і недосконалістю бізнес моделей, через що їм потрібно провести успішну трансформацію, інакше вони ризикують бути проданими сильнішим конкурентам щоб продовжити існування.

McKinsey закликає банки планувати великі злиття і розвивати нові технології. Це дозволить збільшити резерви капіталу і підвищити прибутковість.

До слова, президент Володимир Зеленський провів нараду, під час якої говорили про банківське кредитування.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський підписав закон, який зобов’язує банки показувати реальні ставки за кредитами
Зеленський підписав закон, який зобов’язує банки показувати реальні ставки за кредитами
Збільшив прибуток у 5,4 раза! ПриватБанк встановив рекорд
Збільшив прибуток у 5,4 раза! ПриватБанк встановив рекорд
Закон про імпічмент
Рада зобов’язала банки показувати клієнтам реальні ставки за кредитами
Як працюють банки на День незалежності 2019
Як працюють банки на День незалежності 2019
День Конституції
Як працюватимуть банки та пошта на День Конституції 2019
9 травня – вихідний: графік роботи банків, Нової пошти та Укрпошти
9 травня – вихідний: графік роботи банків, Нової пошти та Укрпошти
Переказ і обмін валюти по-новому – що змінив закон про валюту
Переказ і обмін валюти по-новому – що змінив закон про валюту
Платіжний термінал
Українці зможуть зняти готівку в касах мереж супермаркетів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка