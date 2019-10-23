Поліції Капітолію довелося виводити конгресменів-республіканців із кімнати для слухань, де мала виступити представниця Пентагону в рамках розслідування демократів щодо імпічменту Дональда Трампа.

Конгресмени-республіканці увірвалися до кімнати для слухань, де представниця Пентагону Лора Купер мала свідчити перед трьома комітетами Палати представників у справі про можливий імпічмент Дональда Трампа.

Республіканці скаржилися на те, що свідчення беруться в приватному порядку, а не на громадських слуханнях.

У сутичку, яка виникла, довелося втрутитися поліції Капітолію.

Помічник одного з конгресменів сказав, що республіканці принесли мобільні телефони в кімнату, хоча це суворо заборонено.

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Представник Демократичної партії Стівен Лінч повідомив, що Купер сьогодні не давала свідчень у рамках розслідування, яким керують демократи.

Нагадаємо, у Конгресі США вирішили не проводити невідкладне голосування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.