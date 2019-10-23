Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за надання Північної Македонії членства в НАТО.
Сенат США схвалив вступ Північній Македонії в НАТО. Проти цього рішення проголосували тільки двоє сенаторів, а 30 конгресменів виступили за.
– Росіяни ненавидять подібні речі, вони ненавидять збільшення розміру НАТО, але ми хочемо заохочувати європейців, – заявив голова комітету Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш.
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Північна Македонія планує стати членом НАТО до кінця року.
Нагадаємо, представники Північноатлантичної ради НАТО відвідають Одесу та Київ 30-31 жовтня.
Джерело: Defense News
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