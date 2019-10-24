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Федеральний суд зобов’язав Держдеп США оприлюднити документи щодо України – ЗМІ

Державний департамент США має 30 днів для оприлюднення пов’язаних з Україною документів.

держдеп сша

Федеральний суд США зобов’язав Держдепартамент протягом місяця оприлюднити повідомлення між держсекретарем Майком Помпео та особистим адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Відповідний позов подала наглядова група American Oversight.

Вона наполягала на розкритті інформації про спроби тиску на українську владу та просила оприлюднити записи, які пов’язані із відкликанням посла США в Україні Марі Йованович.

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Відповідно до рішення суду, обсяг документів Держдепу, які потрібно оприлюднити, повинен бути обмеженим.

Це питання повинні узгодити юристи наглядової групи та Держдепу.

До слова, раніше Пентагон зобов’язали надати документи про затримання допомоги Україні.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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