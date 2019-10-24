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Країна урану та алмазів: РФ відправить військових радників у Намібію

Росія може відправити своїх військових радників в африканську країну Намібію, яка славиться видобутком урану та алмазів.

Країна урану та алмазів: РФ відправить військових радників у Намібію

Президент Намібії Хаге Гейнгоб на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі заявив, що його країна зацікавлена ​​в російських військових радниках.

– Військові просили мене сказати вам, що зацікавлені в допомозі російських радників, – заявив Гейнгоб.

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Реакція Путіна на ці слова не повідомляється.

Намібія – одна з найбільш розвинених країн Африки, економіка якої будується на видобутку урану та алмазів.

З 2014 року Росія уклала угоди про військову співпрацю з більш ніж 20 африканськими країнами.

Нагадаємо, російський телеканал Росія показав сюжет про те, що в Африці немає бійців ПВК Вагнера, але в кадр випадково потрапило зображення їх нагороди.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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