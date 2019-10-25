У Лондоні на аукціоні пляшку віскі продали за рекордну ціну в $1,9 млн.
У Лондоні на аукціоні Sotheby’s встановлений новий рекорд ціни за пляшку віскі.
Пляшка шотландського віскі Maccallan 1926 року пішла з молотка за $1,9 млн.
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Ім’я покупця лота невідомо.
Попередній рекорд належав пляшці того ж бренду 60-річної витримки. Її етикетку вручну розписував ірландський художник Майкл Діллон. У 2018 році її продали за $1,2 млн.
A new auction record has been set for the sale of a bottle of whisky, with The Macallan Fine and Rare 1926 60 Years Old selling for £1.5 million today at @Sothebys London.
Image: Sotheby’s London pic.twitter.com/VxEyujrHuD
— The Macallan (@The_Macallan) October 24, 2019
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