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Факти / Світ

За $1,9 млн! У Лондоні пляшка віскі пішла з молотка за рекордну ціну

У Лондоні на аукціоні пляшку віскі продали за рекордну ціну в $1,9 млн.

За $1,9 млн! У Лондоні пляшка віскі пішла з молотка за рекордну ціну

У Лондоні на аукціоні Sotheby’s встановлений новий рекорд ціни за пляшку віскі.

Пляшка шотландського віскі Maccallan 1926 року пішла з молотка за $1,9 млн.

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Ім’я покупця лота невідомо.

Попередній рекорд належав пляшці того ж бренду 60-річної витримки. Її етикетку вручну розписував ірландський художник Майкл Діллон. У 2018 році її продали за $1,2 млн.

Раніше Факти ICTV писали, що шкільна ігрова майка баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса була продана на аукціоні за $187,5 тис.

Фото: Dreamstime

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