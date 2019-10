У Лондоні на аукціоні Sotheby’s встановлений новий рекорд ціни за пляшку віскі.

Пляшка шотландського віскі Maccallan 1926 року пішла з молотка за $1,9 млн.

Ім’я покупця лота невідомо.

Попередній рекорд належав пляшці того ж бренду 60-річної витримки. Її етикетку вручну розписував ірландський художник Майкл Діллон. У 2018 році її продали за $1,2 млн.

