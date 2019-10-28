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Ліквідація Абу Бакр аль-Багдаді – як проходила спецоперація

У США розповіли, як проходила операція з ліквідації лідера ІГІЛ Абу Бакр аль-Багдаді.

Абу Бакр аль-Багдади

Міністр оборони Марк Еспер і віце-президент Майк Пенс повідомили, що для спецоперації проти лідера терористичної організації Ісламська держава Абу Бакр аль-Багдаді використовували дані розвідки. На їх основі президент Дональд Трамп обирав варіант дій.

Згідно з розвідкою, лідер терористів мав би знаходитися в одному з будинків Ідліб.

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Ліквідація Абу Бакр аль-Багдаді походила з бази Штатів в Іраку. Військові летіли близько години до необхідного місця.

Американці запропонували Багдаді здатися, але він відмовився. Він спустився під землю, і, ймовірно, підірвав на собі пояс смертника.

Військові, які брали участь в операції, отримали незначні травми, але вже повернулися на службу.

Аль-Багдаді – став ватажком бойовиків угруповання Ісламська держава у 2014 році. До цього він керував групою терористів, пов’язаною з Аль-каїдою.

Нагадаємо, 27 жовтня у ЗМІ писали про те, що Абу Бакра аль-Багдаді міг загинути через підрив жилета смертника.

Потім президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив інформацію щодо смерті лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді

Джерело: Голос Америки

Фото: Getty Images

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