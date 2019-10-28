PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Великій Британії помер Володимир Буковський

У Великій Британії на 77 році життя помер радянський дисидент і письменник Володимир Буковський.

У Великій Британії помер Володимир Буковський

У Великій Британії у віці 76 років помер радянський дисидент і письменник Володимир Буковський. Причиною смерті стала зупинка серця.

Буковський помер у лікарні Адденбрукс у Кембриджі. В останні роки стан його здоров’я погіршився.

Народився Володимир Буковський у місті Белебей у Башкирії в 1942 році, тоді його сім’я там перебувала в евакуації.

Після повернення до Москви він став одним з активних учасників дисидентського руху: організовував зібрання, поширював заборонену літературу.

Читайте: Померла відома українська актриса Марина Кукліна

Буковського кілька разів заарештовували та відправляли на примусове лікування. В ув’язненні він провів 12 років.

У 1976 році СРСР обміняв Буковського на лідера чилійських комуністів Луїса Корвалана. З тих пір він оселився в Кембриджі.
Однак навіть після переїзду він продовжив писати про політичні переслідування в СРСР.

Раніше Факти ICTV писали, що 11 жовтня помер радянський космонавт Олексій Леонов, який першим вийшов у відкритий космос.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

смерть на дорозі
На Тернопільщині 15-річна дівчина випала з автобусу і померла – хто винен і причини
Україна
Україна визнаватиме документи про народження і смерть, видані в ОРДЛО
В Англії знайшли вантажівку з 39 трупами
В Англії знайшли вантажівку з 39 трупами
Марике Вервурт
Чемпіонка Паралімпіади-2012 пішла з життя після евтаназії
Гривні
Хто сплачує податковий борг у разі смерті ФОП
Умерла дочь Джоди Шектера
Дочка екс-чемпіона Формули-1 померла від передозування наркотиками
За 50 м від будинку: на Харківщині 5-річного хлопчика знайшли мертвим в озері
За 50 м від будинку: на Харківщині 5-річного хлопчика знайшли мертвим в озері
У Хмельницькому в ДТП загинула 11-річна дівчинка-пішохід
У Хмельницькому в ДТП загинула 11-річна дівчинка-пішохід
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка