У Великій Британії на 77 році життя помер радянський дисидент і письменник Володимир Буковський.

У Великій Британії у віці 76 років помер радянський дисидент і письменник Володимир Буковський. Причиною смерті стала зупинка серця.

Буковський помер у лікарні Адденбрукс у Кембриджі. В останні роки стан його здоров’я погіршився.

Народився Володимир Буковський у місті Белебей у Башкирії в 1942 році, тоді його сім’я там перебувала в евакуації.

Після повернення до Москви він став одним з активних учасників дисидентського руху: організовував зібрання, поширював заборонену літературу.

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Буковського кілька разів заарештовували та відправляли на примусове лікування. В ув’язненні він провів 12 років.

У 1976 році СРСР обміняв Буковського на лідера чилійських комуністів Луїса Корвалана. З тих пір він оселився в Кембриджі.

Однак навіть після переїзду він продовжив писати про політичні переслідування в СРСР.

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