NASA представило літак, який працює виключно за допомогою електродвигунів.

NASA займалося розробкою електролітака X-57 Maxwell з 2015 року, і в листопаді 2019 року презентувало його.

На кожному крилі літака є сім пропелерів, які приводять в рух електродвигуни. Вони живляться від спеціальних літій-іонних батарей, які розробило NASA.

Очікується, що електролітак X-57 Maxwell зможе знаходитися у повітрі близько однієї години.

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Кожен з пропелерів літака можна буде окремо налаштовувати, що дасть змогу пристосувати його до різних умов польоту.

Планується, що під час зльоту працюватимуть усі пропелери, а в польоті лише два найбільші.

До слова, у жовтні NASA представило скафандри, які використовуватимуть під час польоту на Місяць.

Джерело: NHK

Відео: CNET