Темний бік Місяця досі приховує таємниці. Дехто вірить, що там знаходяться секретні військові бази та навіть живуть прибульці.

Та вже 2019 року земний апарат здійснив першу історичну посадку на невидимому із Землі боці Місяця. В космічній гонці довжиною у півстоліття вперед впевнено виривається піднебесна.

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Китайська міжпланетна станція мала амбітні плани виростити на супутнику аж 5 видів рослин, але несподівано згорнула експеримент після першого ж паростка бавовни. Інші плани програми теж забуксують.

Китайці нічого не коментували, а мережею ширилися чутки, що винні у цьому дивні місячні аномалії, що спостерігають на супутнику Землі астрономи з усього світу.

Місяць завжди повернутий до Землі одним боком, а зворотній ми бачити не можемо. Саме з ним пов’язують незвичні явища: зірки, які рухаються, блимання світла, плями дивної форми.

Дров у містичне багаття навколо темного боку Місяця додали і дві цьогорічні аварії під час посадки на земний супутник. Розбилися посадковий модуль Вікрам з Індії та ізраїльський зонд Берешит із копією Тори на борту, який перед падінням зробить останній загадковий знімок.

Розпочалося космічне протистояння із запуску Радянським союзом у космос першої людини. А США відігралися відправивши на Місяць своїх астронавтів.

Відео прогулянки Ніла Армстронга Місяцем передивлятимуться тисячі разів. Скептики доводитимуть, що американці на супутнику ніколи не були, а все це голлівудська постановка режисера Стенлі Кубрика.

Фото сліду, що залишив Армстронг назвуть занадто чітким, а тремтливий прапор, там де немає атмосфери і вітру – нереалістичним.

На Землю американська місія доставить майже 400 кілограмів місячного ґрунту. Так з’явиться припущення, що під поверхнею Місяця можуть знаходитись рідкісні природні копалини, у тому числі й дорогоцінні метали. Зокрема, каліфорній, вартість якого $200 млн за один грам.

Маленький шматочок Місяця, який потрапив на Землю у вигляді метеориту, що впав у Сахарі коштує $2 тис. за грам. То ж заробити можна було б навіть на камінні, вже не кажучи про безцінні корисні копалини.

Про незручну таємницю розкаже астронавт Баз Олдрін, який був на місяці разом з Нілом Армстронгом. Начебто Аполлон супроводжувало НЛО, що відкидало неприроднє світло. З’явиться навіть інформація, що астронавти начебто зустріли прибульців обличчя до обличчя.

Шотландський хакер Гері Маккіман навіть зламав 10 років тому сервери Національного Аерокосмічного Агентства США щоб довести, що зустріч з НЛО була в дійсності.

За хакера розгорнулася справжня боротьба. Британія категорично відмовила Сполученим Штатам у його екстрадиції. Але довести чи спростувати чи існувала реально інформація НАСА про знайдені на Місяці сліди давньої цивілізації не можливо.

У розсекречених американських документах є свідоцтва про програму Орізон зі створення військової бази на Місяці. Планувалося відправляти туди у річне відрядження по два десятки військових і створити умови для бомбардування Землі. За конспірологічною версію, така база на темному боці Місяця вже є.

На Місяці низька гравітація, яка вшестеро менша за земну. До того ж тут зручні рельєфи і грунти для створення космічних баз. За однією із програм НАСА Сполучені Штати планують освоїти кратер Шеклтон на Південному полюсі Місяця і створити там колонію роботів.

А Трамп навіть поставив завдання директору космічного агентства, що за 5 років Америка має повернутись на Місяць. Росія вже перелякано заявляє, що Штати таким чином отримають значну перевагу у гонці озброєнь.

Але поки всі планують, то засновник SpaceX Ілон Маск готує до відправки в експедицію навколо Місяця першого космічного туриста. Ним стане японський мільярдер Юсака Маедзав. Можливо саме він і проллє світло на таємниці найближчого до Землі небесного світила.

Нагадаємо, вперше в історії відразу двоє американських жінок-астронавток вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції.