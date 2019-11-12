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Обстріли Ізраїлю: чому почалося загострення

Армії оборони Ізраїлю вдалося ліквідувати командира Ісламського джихаду, після чого почалися масові ракетні обстріли із сектора Гази.

Сектор Газа

12 листопада з’явилася інформація про те, що Армія оборони Ізраїлю завдала удару по будинку Бахі Абу аль-Ата, який є командиром Ісламського джихаду. У результаті терорист і його дружина загинули.

Також в сирійських ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ізраїль завдав удару по будинку ще одного представника Ісламського джихаду Акрама аль-Аджуру, який знаходиться в сирійському місті Дамаск.

З моменту смерті аль-Ата з сектора Гази випустили щонайменше 50 ракет у бік Ізраїлю, 20 з яких вдалося перехопити системі ППО.

В Ізраїлі заявили, що ракетні обстріли ведуться без розбору. Удари у відповідь наносять в об’єкти Ісламського джихаду в Газі.

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Аль-Ату звинувачують в організації обстрілів з безпілотників, снайперських і ракетних обстрілів. Він також готував низку нових атак.

– Ми здійснили атаку, бо іншого вибору не було. Я хочу підкреслити, що ми не прагнемо подальшого загострення ситуації, – сказав ізраїльський підполковник Йонатан Конрікус.

За інформацією ЗМІ, армія Ізраїлю веде підготовку до масштабної операції в Газі.

До слова, 27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про ліквідацію лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

Джерело: Newsru.co.il, Israel Defense Forces

Фото: Dreamstime

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