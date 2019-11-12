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Трамп відмовився засудити дії РФ у Керченській протоці (ДОКУМЕНТ)

Президент США Дональд Трамп не підтримав ідею виступу, у якому була би засуджена агресія Росії в Керчі у 2018 році.

Трамп відмовився засудити дії РФ у Керченській протоці (ДОКУМЕНТ)

Колишній радник спецпредставника США в Україні Крістофер Андерсон повідомив, що Держдепартамент рекомендував Білому дому виступити з заявою, яка засуджувала б агресію Росії проти України в Керчі в 2018 році.

Але президент США Дональд Трамп заборонив будь-які заяви, пов’язані з підтримкою України.

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Крістофер Андерсон також додав, що відповідну заяву з осудом Росії підтримали держсекретар Майк Помпео та посол США в ООН Ніккі Хейлі.

Він зізнався, що українська сторона постійно запитувала його, чому Білий дім не висловлює своєї підтримки.

Свідчення Крістофера Андерсона у справі про імпічмент Дональду Трампу by Віта Гірко on Scribd

Нагадаємо, конфлікт у Керченській протоці стався 25 листопада 2018 року.

Тоді росіяни на пали на українські кораблі, коли ті переходили з Чорного до Азовського моря.

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