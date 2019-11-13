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Скажена ідея: Тейлор про затримку Трампом військової допомоги Україні

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор назвав скаженою ідею з затримкою військової допомоги в обмін на розслідування справи Байдена.

Уильям Тейлор

Вільям Тейлор виступив у Конгресі на публічних слуханнях у справі про імпічмент Дональда Трампа.

– Україна – важливий стратегічний партнер США. Вона воює з агресивною Росією. Поки ми тут сидимо, росіяни вбивають українських солдатів. Україні потрібна військова допомога. Затримка військової допомоги в обмін на внутрішньополітичну допомогу – скажена ідея, – сказав він.

Більш того, американський дипломат стверджує, що Рудольф Джуліані, адвокат Трампа, навмисно розхитував відносини між США та Україною.

За його словами, у президента США були офіційний та неофіційний канали відносин, і останній не підкорявся Конгресу.

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Він назвав серед його учасників екс-спецпредставника Держдепу США по Україні Курта Волкера, посла США в ЄС Гордона Сондланда та Джуліані.

Тейлор також підтвердив, що Трамп вимагав від Зеленського зробити заяву про розслідування справи Байдена.

Нагадаємо, 13 листопада у Конгресі США розпочали публічні слухання у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Джерело: chastime

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