Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект оновленої резолюції щодо Криму.

Україна ініціювала Третій комітет Генеральної асамблеї ООН через захист прав людини у Криму в умовах російської окупації.

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Резолюція покликана посилити протидію спробам Росії легітимізувати анексію частини території України.

За прийняття документа проголосували 67 країн, а проти – 23.

Резолюція набуде чинності після її ухвалення Генеральною асамблеєю ООН у грудні.

#ТЕРМІНОВО Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. За – 67, проти – 23. Основні положення резолюції pic.twitter.com/6MwSUXzRKY — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Раніше Факти ICTV писали, що в Організації Об’єднаних націй війну на Донбасі назвали найстарішим конфліктом у світі, бо 30% з тих, хто потребують допомоги — це літні люди.