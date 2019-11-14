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Факти / Світ

ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо Криму

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект оновленої резолюції щодо Криму.

ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо Криму

Україна ініціювала Третій комітет Генеральної асамблеї ООН через захист прав людини у Криму в умовах російської окупації.

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Резолюція покликана посилити протидію спробам Росії легітимізувати анексію частини території України.

За прийняття документа проголосували 67 країн, а проти – 23.

Резолюція набуде чинності після її ухвалення Генеральною асамблеєю ООН у грудні.

Раніше Факти ICTV писали, що в Організації Об’єднаних націй війну на Донбасі назвали найстарішим конфліктом у світі, бо 30% з тих, хто потребують допомоги — це літні люди.

Фото: Dreamstime

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