У Міністерстві оборони США наразі не збираються відкривати розслідування для з’ясування обставин затримки військової допомоги Україні.

Офіс генерального інспектора Пентагону надіслав листи кільком демократам, в яких розповів про можливе розслідування причин затримки військової допомоги Україні.

Наразі розслідувати зазначену затримку не будуть, оскільки не хочуть дублювати або втручатися у справу імпічменту президента США Дональда Трампа.

Проте залежно від розвитку обставин, рішення Пентагону може змінитися.

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– Ми розчаровані, що Офіс генерального інспектора відмовився розслідувати затримку допомоги Україні у сфері безпеки, призначеної Конгресом, – повідомив демократ Дік Дурбін.

До слова, радник з питань національної безпеки США Роберт О’Браєн заявив, що Сполучені Штати навряд чи вічно надаватимуть військову допомогу Україні.