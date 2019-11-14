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Пентагон не збирається розслідувати затримку військової допомоги Україні – CNN

У Міністерстві оборони США наразі не збираються відкривати розслідування для з’ясування обставин затримки військової допомоги Україні.

Пентагон

Офіс генерального інспектора Пентагону надіслав листи кільком демократам, в яких розповів про можливе розслідування причин затримки військової допомоги Україні.

Наразі розслідувати зазначену затримку не будуть, оскільки не хочуть дублювати або втручатися у справу імпічменту президента США Дональда Трампа.

Проте залежно від розвитку обставин, рішення Пентагону може змінитися.

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– Ми розчаровані, що Офіс генерального інспектора відмовився розслідувати затримку допомоги Україні у сфері безпеки, призначеної Конгресом, – повідомив демократ Дік Дурбін.

До слова, радник з питань національної безпеки США Роберт О’Браєн заявив, що Сполучені Штати навряд чи вічно надаватимуть військову допомогу Україні.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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