Президент РФ Володимир Путін заявив, що контактує з Володимиром Зеленським. Однак він не готовий на зустріч з президентом України поза нормандського формату.
Президент Росії Володимир Путін прокоментував ініціативу екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва про те, щоб провести зустріч президентів РФ та України.
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Путін зазначив, що не йдеться про зустріч з Володимиром Зеленським до переговорів у нормандському форматі.
– Так-то ми з ним у контакті, розмовляємо телефоном. Повний контакт. Росія виступає за збереження нормандського формату, інших варіантів немає.
Він (Назарбаєв) завжди виходив з того, що Україна повинна шукати щастя не за морями. От не за океаном треба шукати щастя, а зі своїми сусідами домовлятися. Теж правильний підхід, – заявив Путін.
Також він додав, що вітає розведення сил і засобів сторонами конфлікту в Донбасі.
Раніше Факти ICTV писали, що Нурсултан Назарбаєв запропонував провести зустріч президентів України та РФ – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – у Казахстані.
За його словами, він особисто працює над тим, щоб вона відбулася.