14 листопада можуть опублікувати ще одну стенограму розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв опублікувати стенограму першої розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Свою обіцянку глава Сполучених Штатів планує виконати 14 листопада.

Він вважає, що саме перша розмова з шостим президентом України була найважливішою.

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У США триває розслідування щодо імпічменту Трампа.

Його звинувачують у тиску на Зеленського і затримці військової допомоги Україні, щоб домогтися початку розслідування проти Джо Байдена.

До слова, 13 листопада в Конгресі США провели відкриті слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Джерело: Голос Америки