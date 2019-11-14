14 листопада можуть опублікувати ще одну стенограму розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент США Дональд Трамп пообіцяв опублікувати стенограму першої розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Свою обіцянку глава Сполучених Штатів планує виконати 14 листопада.
Він вважає, що саме перша розмова з шостим президентом України була найважливішою.
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У США триває розслідування щодо імпічменту Трампа.
Його звинувачують у тиску на Зеленського і затримці військової допомоги Україні, щоб домогтися початку розслідування проти Джо Байдена.
До слова, 13 листопада в Конгресі США провели відкриті слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа.
Джерело: Голос Америки