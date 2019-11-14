У Німеччині поліція викрила організоване злочинне угруповання, що займалося нелегальним працевлаштуванням українців.

Німецькі правоохоронці провели спецоперацію в шістьох федеральних землях з нейтралізації угруповання з нелегального працевлаштування українців.

У рамках спецоперації проводилися масштабні обшуки кількох десятків помешкань та виробничих приміщень у Північній Саксонії, Бремені, Шлезвіг-Гольштайні, Північному Рейні-Вестфалії, Бранденбурзі та Рейнланд-Пфальці.

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Внаслідок спецоперації затримали кілька осіб, зокрема 52-річного керівника злочинного угруповання. Під час обшуків правоохоронці конфіскували численні докази – ноутбуки, мобільні телефони, документи, готівку та цілий арсенал зброї.

У поліції розповіли, що злочинці залучала до Німеччини працівників зі Східної Європи, переважно з України, які приїздили до країни начебто, як туристи, але потім залишалися для працевлаштування, хоч за законом не мали на це права.

Для проходження реєстрації в місцевих органах влади зловмисники видавали їм фальшиві документи.

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