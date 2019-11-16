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Теракт у Сирії: внаслідок вибуху авто загинуло 18 осіб

На півночі Сирії у суботу, 16 листопада, стався теракт поблизу кордону з Туреччино, в результаті чого загинули щонайменше 18 людей.

Теракт у Сирії: внаслідок вибуху авто загинуло 18 осіб

У сирійському Ель-Бабі підірвали автомобіль, який був наповнений вибухівкою. Це сталося на одній з автостоянок міста, котре розташовано в північно-східній частині провінції Алеппо на півночі Сирії.

Місто контролюється армією Туреччини і підтримуваними цією країною повстанцями.

Унаслідок теракту загинуло 18 осіб, ще мінімум 30 мирних жителів травмовані. Кількість жертв і потерпілих може зрости.

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Відповідальності за вибух наразі ніхто на себе не взяв.

Місцеві сили безпеки вже почали розслідування інциденту.

Нагадаємо, в Україні 15 листопада внаслідок вибухів боєприпасів у Балаклії загинули двоє військових, ще п’ятеро зазнали травм. Подію кваліфікували за статтею про халатне ставлення службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах особливого положення.

Джерело: aa.com.tr.

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