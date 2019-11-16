У Росії помер Микита Ісаєв – лідер Нової Росії, директор Інституту актуальної економіки.
Лідер Нової Росії, директор Інституту актуальної економіки Микита Ісаєв помер у віці 41 року в поїзді Тамбов-Москва.
Прес-секретар Ісаєва Олександр Макаренко повідомив, що причиною смерті, найімовірніше, стали проблеми з серцем.
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– Вчора працював у Тамбові. Більше немає ніяких подробиць, про місце та час похорону буде повідомлено в соцмережах Ісаєва, – заявив Макаренко.
В останньому своєму пості в соцмережі Ісаєв написав, що повертається в Москву.
Раніше Факти ICTV писали, що у Москві у віці 38 років помер Паша Фейсконтроль, справжнє ім’я якого Павло Пічугін.
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