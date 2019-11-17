Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що планує балотуватися на наступних виборах, які відбудуться влітку 2020 року.

Олександр Лукашенко має намір брати участь у виборах президета Білорусі в 2020 році, але пообіцяв не триматися за владу, якщо його не підтримає народ.

– Я посинілими пальцями за крісло триматися не буду. Я свою кандидатуру запропоную на цих виборах, але якщо я буду відчувати, що ви категорично проти, то, звичайно, я буду переживати, але, тим не менш, ви повинні мою кандидатуру відкинути на виборах, – сказав президент Білорусі.

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Він підкреслив, що не образиться, якщо його не підтримають.

Олександр Лукашенко очолює Білорусь з липня 1994 року – на пост президента його переобирали п’ять разів. У 2004 році в країні пройшов референдум, який зняв обмеження на кількість президентських термінів для одного кандидата.