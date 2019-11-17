У Грузії поновилися акції протесту з вимогою провести в країні позачергові парламентські вибори.

На акцію протесту вийшли тисячі людей разом з понад 20 політичними силами.

Вона проходить біля парламенту Грузії у відповідь на провал виборчої реформи. На ній присутні одні з найбільших опозиційних сил Єдиний національний рух і Європейська Грузія.

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Протести в Грузії: мітингувальники вимагають позачергових виборів до парламенту / 2 фотографии

Протестувальники вимагають ухвалити виборчу реформу, яка передбачає проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою в 2020 році.

Також раніше вони висунули ще дві вимоги – формування тимчасового, технічного уряду та реорганізація Центральної виборчої комісії.

У дворі парламенту в Тбілісі мобілізовано додаткові сили поліції.

Нагадаємо, раніше масові протести в Грузії відбувалися у червні 2019 року. Тоді депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов зайняв місце спікера і почав говорити російською.

Джерело: Грузия Online

Фото: Телеканал Дождь