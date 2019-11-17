PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Протести в Грузії: мітингувальники вимагають позачергових виборів до парламенту

У Грузії поновилися акції протесту з вимогою провести в країні позачергові парламентські вибори.

Протести в Грузії: мітингувальники вимагають позачергових виборів до парламенту

На акцію протесту вийшли тисячі людей разом з понад 20 політичними силами.

Вона проходить біля парламенту Грузії у відповідь на провал виборчої реформи. На ній присутні одні з найбільших опозиційних сил Єдиний національний рух і Європейська Грузія.

Читайте: Протести у Грузії: вибори 2020 пройдуть за пропорційною системою з 0% бар’єром

Протести в Грузії: мітингувальники вимагають позачергових виборів до парламенту / 2 фотографии

Протестувальники вимагають ухвалити виборчу реформу, яка передбачає проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою в 2020 році.

Також раніше вони висунули ще дві вимоги – формування тимчасового, технічного уряду та реорганізація Центральної виборчої комісії.

У дворі парламенту в Тбілісі мобілізовано додаткові сили поліції.

Нагадаємо, раніше масові протести в Грузії відбувалися у червні 2019 року. Тоді депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов зайняв місце спікера і почав говорити російською.

Джерело: Грузия Online

Фото: Телеканал Дождь

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Протести в Гонконзі: мітингувальники стріляють з луків і арбалетів
Протести в Гонконзі: мітингувальники стріляють з луків і арбалетів
ево моралес
Моралес подав у відставку: що відбувається в Болівії
У Словенії заборонили відстріл вовків та ведмедів: фермери та мисливці мітингують
У Словенії заборонили відстріл вовків та ведмедів: фермери та мисливці мітингують
SkyUp відкрила новий рейс з Харкова до Тбілісі – ціни квитків
SkyUp відкрила новий рейс з Харкова до Тбілісі – ціни квитків
протесты в гонконге
Протести у Гонконзі: чи є у Китаю докази причетності українців
Протести у Гонконзі
Протестувальники перемогли: у Гонконзі відкликали законопроект про екстрадицію
Підпалені автівки та коктейлі Молотова. Нова хвиля протестів у Каталонії
Підпалені автівки та коктейлі Молотова. Нова хвиля протестів у Каталонії
У Барселоні відбулися масові зіткнення під час протестів – 37 постраждалих
У Барселоні відбулися масові зіткнення під час протестів – 37 постраждалих
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка