У Білому домі оприлюднили результати часткового медичного обстеження президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп розпочав планове щорічне медобстеження, яке завершиться у 2020 році.

Цього обстеження не було у графіку президента США, Білий дім також його не анонсував.

Зазначається, що Трамп здоровий та енергійний, жодних скарг немає.

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Visited a great family of a young man under major surgery at the amazing Walter Reed Medical Center. Those are truly some of the best doctors anywhere in the world. Also began phase one of my yearly physical. Everything very good (great!). Will complete next year. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

Медичне обстеження лідерів США – звична практика з часів 37-го президента Річарда Ніксона (1969-1974).

Під час медичного обстеження у 2018 році у Трампа виявили ожиріння.

Джерело: CBSNews