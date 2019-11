Дональд Трамп розпочав планове щорічне медобстеження, яке завершиться у 2020 році.

Цього обстеження не було у графіку президента США, Білий дім також його не анонсував.

Зазначається, що Трамп здоровий та енергійний, жодних скарг немає.

Visited a great family of a young man under major surgery at the amazing Walter Reed Medical Center. Those are truly some of the best doctors anywhere in the world. Also began phase one of my yearly physical. Everything very good (great!). Will complete next year.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019