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Трамп енергійний, скарг немає: результати медобстеження президента США

У Білому домі оприлюднили результати часткового медичного обстеження президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп розпочав планове щорічне медобстеження, яке завершиться у 2020 році.

Цього обстеження не було у графіку президента США, Білий дім також його не анонсував.

Зазначається, що Трамп здоровий та енергійний, жодних скарг немає.

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Медичне обстеження лідерів США – звична практика з часів 37-го президента Річарда Ніксона (1969-1974).

Під час медичного обстеження у 2018 році у Трампа виявили ожиріння.

Джерело: CBSNews

Фото: Dreamstime

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