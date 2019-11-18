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Британські військові причетні до вбивств і катувань мирних жителів в Іраку – ЗМІ

Уряд Великої Британії і британська армія відмовлялися розслідувати і доводити до суду вбивства мирних жителів, скоєних військовими і спецназом в Афганістані та Іраку.

Британські військові причетні до вбивств і катувань мирних жителів в Іраку – ЗМІ

У спільному розслідуванні ВВС і газети The Sunday Times йдеться, що документи та свідчення очевидців містять докази причетності британських військових до вбивств і тортур.

Вони спираються на інформацію, здобуту групою слідчих IHAT, а також на розслідування британської військової поліції під назвою Операція Нортмур.

Уряд закрив обидва розслідування у 2017 році, після того, як Філ Шайнер, адвокат, який передав в IHAT більше 1000 справ, був відсторонений від юридичної практики через підозри, що він незаконно знаходив клієнтів в Іраку.

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Однак колишні детективи, які працювали над розслідуваннями, заявили, що Шайнера використовували як привід. Вони стверджують, що армія і уряд перешкоджали пред’являти звинувачення військовим: жоден  випадок, який вони розслідували не розглядався у суді.

– Міністерство оборони не збиралося переслідувати в судовому порядку солдатів будь-якого звання – за винятком тих випадків, коли це було абсолютно необхідно і ухилитися від цього було абсолютно неможливо, – заявив один з детективів.

Зокрема, слідчі заявили, що британський спецназ SAS в 2012 році вбив в Афганістані чотирьох неповнолітніх під час чаювання в їхньому будинку. Після вбивства їх оголосили учасниками руху Талібан.

Інша історія описує вбивство британським військовим іракського поліцейського в Басрі у 2003 році. Документи про цей інцидент нібито були сфальсифіковані таким чином, щоб покласти провину на самого поліцейського.

Британський уряд і Міноборони відкинули звинувачення і заявили, що всі описані випадки були належним чином розслідувані.

Нагадаємо, в Афганістані в ході операції спецслужб убили одного з ватажків бойовиків Ісламської держави.

Джерело: The Times

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