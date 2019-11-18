У Тбілісі для розгону демонстрацій правоохоронці застосували водомет.

У Тбілісі правоохоронці застосували водомет проти мітингувальників.

Учасникам акції дали 30 хвилин, щоб звільнити територію біля будівлі парламенту, але вони відмовилися виконувати ці вимоги.

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Після застосування водомета частина учасників акції пішла, а частина знову намагається чинити опір спецназу.

Раніше Факти ICTV писали, що 17 листопада у Грузії поновилися акції протесту з вимогою провести в країні позачергові парламентські вибори.

Джерело: Грузия Online