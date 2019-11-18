У Москві протестуют проти арешту фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”.

У Москві небайдужі зібралися на одиночні пікети проти арештів фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”.

Протестувальники називають вироки проти фігурантів справи “наступом путінського режиму на активістів Кримської солідарності, які відмовляються співпрацювати з владою окупантів”.

– І вже кроять черговий вирок другій, бахчисарайській групі, ще вісьмом активістам, – йдеться у заявах у соцмережах.

Вони зазнають, що російські активісти із Санкт-Петербурга і Москви об`єдналися у безстрокову акцію під назвою Стратегія-18 на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року.











































У Москві зібралися пікети на підтримку фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” / 11 фотографий

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Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, поінформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

Як повідомлялося, “суд” у Криму продовжив арешт вісьмом фігурантам другої “справи Хізб ут-Тахрір”.