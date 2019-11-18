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Відпала деталь і пішов дим: літак з Клінтон на борту екстрено сів у США

Літак, на борту якого перебувала колишній держсекретар США Гілларі Клінтон, екстрено сів в аеропорту Нью-Йорка через технічну несправність.

хиллари клинтон

Літак, що вилетів з Нью-Йорка до Вашингтона, повернувся назад через несправність. На ньому перебувала екс-держсекретар Хілларі Клінтон.

Коли літак піднявся в небо, пілоти повідомили, що його почало сильно трясти. Співробітники наземних служб помітили дим і знайшли в аеропорту деталь.

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Командир лайнера вирішив повернутися назад.

Пасажирам було запропоновано пересісти в інший літак.

Нагадаємо, в червні біля села Чайка Київської області літак АН-2 здійснив екстрену посадку. Про технічні несправності керівнику польотів повідомив командир екіпажу і попередив, що буде змушений сідати на воду.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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