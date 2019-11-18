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Вибори в Білорусі: опозиція не увійшла в новий парламент

Центральна комісія Республіки Білорусь з виборів і проведення республіканських референдумів опублікувала попередні підсумки голосування на парламентських виборах.

Вибори в Білорусі: опозиція не увійшла в новий парламент

Центральна виборча комісія Білорусі повідомила, що явка на вибори до Палати представників 17 листопада становила 77,22%, що є рекордним показником а останні роки.

За попередніми результатами, оприлюднені в ніч на 18 листопада, у Палату представників сьомого скликання не увійшли опозиціонери.

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– В парламенті сьомого скликання буде працювати екс-міністр інформації Лілія Ананіч, дипломати Андрій Савіних, Валерій Воронецький, міс Білорусь Марія Василевич, голова Білої Русі Геннадій Давыдько, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, – сказала глава ЦВК Лідія Єрмошина.

До слова, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що для проведення виборів на Донбасі необхідно забезпечити безпеку у регіоні.

Джерело: Tyt.by

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