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Збитки від повені у Венеції сягли €1 млрд

Масштабна повінь у Венеції визнана найсильнішою за останні 147 років, а збитки від неї сягли €1 млрд.

наводнение в венеции 2019

Рівень води у Венеції піднявся до 150 сантиметрів над рівнем моря. Це перший подібний випадок з початку ведення спостережень за зміною рівня води у Венеції з 1872 року.

Минулого тижня місто затопило на 70%.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив, що збиток від повені оцінюється в мільярд євро.

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Через повінь затоплена центральна площа Сан-Марко. Більше 80% міста, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, опинилося під водою.

Нагадаємо, станом на ранок 13 листопада рівень води у Венеції становив 144 см.

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