Співробітник Ради національної безпеки США лейтенант-полковник Олександр Віндман на слуханнях у конгресі щодо імпічменту Дональда Трампа заявив, що влада України тричі пропонувала йому посаду міністра оборони.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк пропонував експерту з питань України в РНБО США Олександру Віндману очолити МОУ.

За словами Віндмана, ці пропозиції були висловлені під час його поїздки на церемонію інавгурації Володимира Зеленського у складі української делегації.

Він відмовився від пропозиції, а після прибуття в США доповів про це керівництву.

Читайте: Скрізь усе погано: Трамп про виступ Йованович на слуханнях щодо імпічменту

Віндман має українське походження – його сім’я іммігрувала в США, коли йому було п’ять років.

Нагадаємо, 13 листопада у Конгресі США розпочали публічні слухання у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.